इजरायल-हिजबुल्लाह संघर्ष से कच्चे तेल कीमतों में भारी उछाल बिज़नेस Jun 01, 2026

कच्चे तेल के दामों में सोमवार (1 जून) को 2 फीसदी से भी ज्यादा का उछाल आया है। इसकी मुख्य वजह इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में जारी तेज संघर्ष है।

ब्रेंट क्रूड 93.05 डॉलर (करीब 8650 रुपये) प्रति बैरल पर पहुंच गया, वहीं अमेरिकी WTI भी 89.53 डॉलर (करीब 8,320 रुपये) तक चढ़ गया। इस तेजी के पीछे यह चिंता है कि अगर यह टकराव और बढ़ा तो दुनियाभर में ऊर्जा की सप्लाई पर बुरा असर पड़ सकता है।