SBI फंड्स मैनेजमेंट का IPO दूसरे दिन ही पूरा भरा
SBI फंड्स मैनेजमेंट का 1.03 अरब रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) 16 जुलाई को बंद होने से पहले ही सिर्फ 2 दिन में ही पूरी तरह भर गया।
निवेशकों ने इस निर्गम को खूब पसंद किया, जिसकी जबरदस्त मांग देखी गई। इसमें 12.674 करोड़ शेयर्स के लिए बोली लगाई गईं, जबकि ऑफर में केवल 12.456 करोड़ शेयर्स ही उपलब्ध थे।
SBI शेयरधारकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया
खुदरा निवेशकों ने इस IPO में काफी उत्साह दिखाया और उनके लिए आरक्षित 87 प्रतिशत शेयर खरीद लिए हैं। दूसरी, गैर-संस्थागत निवेशकों ने अपने हिस्से से दोगुने से भी ज्यादा शेयरों के लिए बोली लगाई। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के शेयरधारकों ने भी इस पर भरोसा जताया और अपने आवंटन से 1.5 गुना ज्यादा शेयर सब्सक्राइब किए।
IPO की कीमत 38.12 गुना
IPO की कीमत वित्तीय वर्ष 2026 की प्रति शेयर आय का 38.12 गुना तय की गई है, जो उद्योग के औसत से कम है।
शायद इसी वजह से इस निर्गम को लेकर इतनी चर्चा रही है। SBI और अमुंडी की सहायक कंपनी SBI फंड्स मैनेजमेंट मार्च तक 12.5 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति मैनेज करती है। इन शेयरों की लिस्टिंग 21 जुलाई को होगी।