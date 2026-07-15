SBI फंड्स मैनेजमेंट का IPO दूसरे दिन ही पूरा भरा

IPO की कीमत वित्तीय वर्ष 2026 की प्रति शेयर आय का 38.12 गुना तय की गई है, जो उद्योग के औसत से कम है।

शायद इसी वजह से इस निर्गम को लेकर इतनी चर्चा रही है। SBI और अमुंडी की सहायक कंपनी SBI फंड्स मैनेजमेंट मार्च तक 12.5 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति मैनेज करती है। इन शेयरों की लिस्टिंग 21 जुलाई को होगी।