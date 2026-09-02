ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज के IPO से लिस्टिंग पर 45 फीसदी तक मुनाफे की उम्मीद

खुदरा निवेशकों ने भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उनका हिस्सा 38.50 गुना तक सब्सक्राइब हुआ। एक शेयर का भाव 78 से 82 रुपये के बीच तय किया गया था और अब ये शेयर 2 सितंबर तक निवेशकों के डीमैट अकाउंट्स में आ जाएंगे।

ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से लिस्टिंग प्राइस 119 रुपये रह सकती है, जो 82 रुपये के मुकाबले करीब 45.12 फीसदी ज्यादा है। हालांकि, हाल ही में यह प्रीमियम थोड़ा ठंडा पड़ा है। इस IPO में 500 करोड़ रुपये तक के नए शेयर जारी किए गए हैं और 200 करोड़ रुपये तक के शेयर ऑफर फोर सेल (OFS) के तहत बेचे गए हैं।