जून में 5 नए IPO से बाजार में बरसेंगे 900 करोड़ रुपये से ज्यादा 

SME सेगमेंट मे आएंगे कई निर्गम

छोटे और मध्यम उद्योगों (SME) के लिए भी यह हफ्ता काफी व्यस्त रहने वाला है। मेरिट्रोनिक्स का 70 करोड़ रुपये का IPO पहले से ही बाजार में है। इसके बाद 4 जून को वाह केमिकल्स अपना 13.45 करोड़ रुपये का निर्गम लाएगा और इस सप्ताह का आखिरी IPO जेनजई एनालिटिक्स का होगा, जो 54.8 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद से आ रहा है।

इसके अलावा, इस हफ्ते 3 और SME भी शेयर बाजार में पहली बार कदम रख रहे हैं। इनमें MR मणिविनी फूड्स (1 जून), याश्वी ज्वेलर्स (2 जून) और राजनिंदिनी फैशन इंडिया (3 जून) के निर्गम शामिल हैं। अगर, आप नए निवेश के मौके तलाश रहे हैं या बस बाजार की गहमागहमी देखना चाहते हैं तो भारतीय प्राथमिक बाजार में यह सप्ताह काफी रोमांचक रहने वाला है!