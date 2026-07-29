विदेशी निवेश और RBI के दखल से रुपया मजबूत, डॉलर के मुकाबले 95.72 पर खुला

जानकारों के मुताबिक, निर्यातक 95.85 से 95.90 के बीच डॉलर बेच सकते हैं, वहीं आयातक अपने आने वाले भुगतानों के लिए रुपये में गिरावट आने पर डॉलर खरीद सकते हैं।

हालांकि, तेल कंपनियों की ओर से डॉलर की मांग बढ़ने पर रुपये की बढ़त पर कुछ हद तक रोक लग सकती है। पूरे एशिया में मुद्राओं की स्थिति मिली-जुली रही। इंडोनेशियाई रुपिया में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, जबकि जापान का येन और फिलीपींस का पेसो थोड़ी बढ़त बनाने में कामयाब रहे।

वैश्विक निवेशक अब अमेरिका के ब्याज दरों से जुड़े फैसलों का इंतजार कर रहे हैं और मध्य पूर्व में चल रहे तनाव पर भी करीब से नजर रखे हुए हैं।