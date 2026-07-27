डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपया, 96.25 पर पहुंचा
बिज़नेस
भारतीय रुपया सोमवार को 28 पैसे की मजबूती के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.25 के स्तर पर पहुंच गया।
यह बढ़त दुनियाभर में कच्चे तेल के दाम घटने, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने से पैदा हुए सकारात्मक माहौल के कारण देखी गई।
रुपया 96.18 पर खुला और 96.28 के आसपास कारोबार कर रहा था।
डॉलर और ब्रेंट क्रूड में गिरावट से बाजारों को मिला सहारा
अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 0.26 प्रतिशत गिरकर 101.04 पर आ गया, वहीं ब्रेंट क्रूड भी 4.17 प्रतिशत की कमी के साथ 92.74 डॉलर (करीब 8,800 रुपये) प्रति बैरल पर पहुंच गया।
इन दोनों वजहों से रुपये को काफी सपोर्ट मिला। इससे भारत के लिए तेल आयात करना सस्ता हो गया है। बाजारों में इन बदलावों से उत्साह का माहौल दिखा।
सोमवार की सुबह सेंसेक्स 613.80 अंक उछल गया, जबकि निफ्टी 165.40 अंक चढ़ गया। यह दिखाता है कि निवेशक वैश्विक और स्थानीय दोनों ही रुझानों को लेकर सकारात्मक रुख अपनाए हुए हैं।