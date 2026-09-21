डॉलर के मुकाबले 24 पैसे मजबूत होकर 95.72 पर पहुंचा रुपया

भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 448.32 अंक ऊपर चढ़ा। इसी तरह, निफ्टी में भी जोरदार तेजी देखने को मिली, जिससे निवेशकों का भरोसा साफ झलका।

शुक्रवार को विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में 599.54 करोड़ रुपये का निवेश किया। इस निवेश से रुपये को भी सहारा मिला।

दूसरी तरफ, 11 सितंबर को खत्म हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.924 अरब डॉलर (करीब 450 अरब रुपये) कम हो गया। यह एक संकेत है कि आगे भी वैश्विक कारक भारतीय रुपये की चाल को प्रभावित कर सकते हैं।