डॉलर के मुकाबले 21 पैसे कमजोर होकर 95.76 पर खुला रुपया

ब्रेंट क्रूड का दाम जब 110 डॉलर (करीब 10,500 रुपये) प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है और भारत का अपना कच्चा तेल बास्केट भी 119.69 डॉलर (करीब 11,000 रुपये) पर है। ऐसे में महंगाई की चिंताएं एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं।

निर्यातक अब अपने निवेश को सुरक्षित करने के तरीके ढूंढ सकते हैं, वहीं आयातक कीमतों में गिरावट आने पर खरीदारी के मौकों की तलाश में हैं।

इस बीच, दूसरे एशियाई देशों की मुद्राओं में अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली। इंडोनेशियाई रुपया और जापानी येन जैसी मुद्रा कमजोर हुईं, जबकि फिलीपींस पेसो में थोड़ा फायदा दिखा।