डॉलर के मुकाबले 21 पैसे कमजोर होकर 95.76 पर खुला रुपया
मंगलवार (15 सितंबर) को भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 21 पैसे की गिरावट के साथ 95.76 के स्तर पर खुला। शुक्रवार को रुपया 95.55 पर बंद हुआ था।
इस गिरावट की मुख्य वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर तेज उछाल है, जिसने अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड को भी ऊपर धकेल दिया है और डॉलर को मजबूत बना दिया है।
अब डॉलर इंडेक्स 99.55 पर पहुंच गया है। सभी की नजरें अब फेडरल रिजर्व पर टिकी हैं क्योंकि ऐसी संभावना है कि वह जल्द ही ब्याज दरें बढ़ा सकता है।
110 डॉलर के करीब पहुंचा कच्चा तेल
ब्रेंट क्रूड का दाम जब 110 डॉलर (करीब 10,500 रुपये) प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है और भारत का अपना कच्चा तेल बास्केट भी 119.69 डॉलर (करीब 11,000 रुपये) पर है। ऐसे में महंगाई की चिंताएं एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं।
निर्यातक अब अपने निवेश को सुरक्षित करने के तरीके ढूंढ सकते हैं, वहीं आयातक कीमतों में गिरावट आने पर खरीदारी के मौकों की तलाश में हैं।
इस बीच, दूसरे एशियाई देशों की मुद्राओं में अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली। इंडोनेशियाई रुपया और जापानी येन जैसी मुद्रा कमजोर हुईं, जबकि फिलीपींस पेसो में थोड़ा फायदा दिखा।