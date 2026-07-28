कच्चे तेल में गिरावट से भारतीय रुपये ने डॉलर के मुकाबले लगाई छलांग

अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्धविराम के बाद दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतें गिर गईं, जिससे बाजारों में कुछ स्थिरता आई।

इसके अलावा, भारत को उम्मीद है कि अप्रवासी भारतियों की जमा पुंजी (नॉन-रेसिडेंट डिपॉजिट्स) से करीब 32 अरब डॉलर (करीब 3,000 अरब रुपये) का बड़ा निवेश मिलेगा।

इन सभी कारणों और RBI के लगातार समर्थन की वजह से फिलहाल रुपये पर दबाव कुछ कम हुआ है। हालांकि, बाजार के जानकार इन रुझानों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं कि क्या यह स्थिति आगे भी इसी तरह बनी रहेगी।