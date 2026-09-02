महंगे कच्चे तेल और बॉन्ड यील्ड बढ़ने से शेयर बाजार में भारी गिरावट

अमेरिका और ईरान के बीच रात भर चली झड़पों के बाद बेंट क्रूड तेल की कीमत 95.4 डॉलर (करीब 9,000 रुपये) प्रति बैरल तक जा पहुंची। इससे एक बार फिर महंगाई बढ़ने का डर सताने लगा है।

एशियाई बाजारों पर भी इसका सीधा असर दिखा और उनमें भारी गिरावट दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3 फीसदी गिर गया, जापान का निक्केई 2.2 फीसदी नीचे आया, जबकि जापान को छोड़कर MSCI एशिया-पैसिफिक इंडेक्स में 0.8 फीसदी की गिरावट देखने को मिली।

वैश्विक बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से अब निवेशक हर जगह फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है।