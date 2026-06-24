निफ्टी 23,800 के नीचे फिसला! फेड के 'डर' और FPI की चाल ने बढ़ाई बाजार की धड़कन!
भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार (24 जून) को सावधानी के साथ शुरुआत की। मुख्य सूचकांक निफ्टी 50 प्रमुख 23,800 के स्तर से नीचे गिर गया और 0.12 फीसदी की गिरावट के साथ 23,795.80 अंक पर आ गया।
दूसरी ओर, सेंसेक्स में हल्की बढ़त दिखी और यह 76,229.76 अंक पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया भी कुछ कमजोर होकर 94.85 के स्तर पर आ गया।
गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स ने सुस्त शुरुआत का दिया संकेत
मंगलवार के बंद के बाद गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स ने बाजार की सुस्त शुरुआत का इशारा दिया। ज्यादातर सेक्टरों के सूचकांक लाल निशान पर थे, जबकि मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयर स्थिर बने रहे।
हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में कमी से थोड़ी राहत मिली। इसके बावजूद, वैश्विक बाजारों से आ रहे मिले-जुले संकेतों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के बाहर निकलने या अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की आशंकाओं ने निवेशकों में अनिश्चितता पैदा कर दी है।
विदेशी निवेशकों ने 17.86 करोड़ रुपये की इक्विटी खरीदी
मंगलवार को विदेशी निवेशकों ने 17.86 करोड़ रुपये की इक्विटी खरीदी। कॉर्पोरेट कमाई की उम्मीदें बढ़ी हैं और मानसून की गतिविधियां भी तेज़ हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद बाजार में सतर्कता बनी हुई है। इसकी वजह इस साल अब तक हुए बड़े एफपीआई आउटफ्लो (29.84 बिलियन डॉलर) और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख़्त नीतियां हैं।