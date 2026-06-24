निफ्टी 23,800 के नीचे फिसला! फेड के 'डर' और FPI की चाल ने बढ़ाई बाजार की धड़कन!

गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स ने सुस्त शुरुआत का दिया संकेत

मंगलवार के बंद के बाद गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स ने बाजार की सुस्त शुरुआत का इशारा दिया। ज्यादातर सेक्टरों के सूचकांक लाल निशान पर थे, जबकि मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयर स्थिर बने रहे।

हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में कमी से थोड़ी राहत मिली। इसके बावजूद, वैश्विक बाजारों से आ रहे मिले-जुले संकेतों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के बाहर निकलने या अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की आशंकाओं ने निवेशकों में अनिश्चितता पैदा कर दी है।