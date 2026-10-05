GST रजिस्ट्रेशन में बड़ा बदलाव करने की तैयारी, परिषद की बैठक में होगा फैसला

GST रजिस्ट्रेशन में बड़ा बदलाव करने की तैयारी, परिषद की बैठक में होगा फैसला
GST परिषद 7 अक्टूबर को एक बैठक करने वाली है, जिसमें इस बात पर विचार किया जाएगा कि कंपनियां एक ही आवेदन से कई राज्यों में GST रजिस्ट्रेशन करा सकें।
फिलहाल, 1.68 करोड़ से ज्यादा बिजनेस पहले से ही GST सिस्टम से जुड़े हुए हैं, लेकिन अलग-अलग राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत पेचीदा काम होता है।
इस मुश्किल को हल करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें एक ही आसान फॉर्म और साफ निर्देश होंगे।
एक जैसे दस्तावेज होंगे जरूरी
अगर, यह प्रस्ताव मान लिया जाता है तो इसके बाद टैक्स अधिकारी सभी राज्यों में एक जैसे दस्तावेज ही मांग पाएंगे। एक बार जो जानकारी आप भरेंगे, वह अपने-आप दूसरे आवेदनों में भी आ जाएगी। इससे आपका समय बचेगा और बेवजह की परेशानी भी नहीं होगी।
हालांकि, अलग-अलग राज्यों के लिए आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना ही होगा, लेकिन यह एक बड़ा कदम है। इससे बिजनेस शुरू करना आसान हो जाएगा और इसमें कम उलझन होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो एक से ज्यादा राज्यों में काम करते हैं। परिषद चाहती है कि GST में रजिस्ट्रेशन कराना बिजनेस करने वालों के लिए अब उतना मुश्किल काम न रहे।