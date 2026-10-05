GST रजिस्ट्रेशन में बड़ा बदलाव करने की तैयारी, परिषद की बैठक में होगा फैसला

अगर, यह प्रस्ताव मान लिया जाता है तो इसके बाद टैक्स अधिकारी सभी राज्यों में एक जैसे दस्तावेज ही मांग पाएंगे। एक बार जो जानकारी आप भरेंगे, वह अपने-आप दूसरे आवेदनों में भी आ जाएगी। इससे आपका समय बचेगा और बेवजह की परेशानी भी नहीं होगी।

हालांकि, अलग-अलग राज्यों के लिए आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना ही होगा, लेकिन यह एक बड़ा कदम है। इससे बिजनेस शुरू करना आसान हो जाएगा और इसमें कम उलझन होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो एक से ज्यादा राज्यों में काम करते हैं। परिषद चाहती है कि GST में रजिस्ट्रेशन कराना बिजनेस करने वालों के लिए अब उतना मुश्किल काम न रहे।