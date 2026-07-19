SEZ नीति में बड़े बदलाव की तैयारी, कमेटी की समीक्षा पूरी

कमेटी ने उन सभी चीजों की गहराई से जांच की है, जो SEZ की प्रगति को रोक रही हैं, चाहे वे नियमों की पेचीदगियां हों या फिर छूटे हुए अवसर।

वे यह भी देख रहे हैं कि ये जोन देश की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान दे रहे हैं। इसी आकलन के आधार पर कमेटी SEZ अधिनियम में कुछ बदलावों का प्रस्ताव दे सकती है, जिसमें काम पूरा करने की स्पष्ट समय-सीमा भी शामिल होगी।

अभी देश में 276 SEZ काम कर रहे हैं, जिनमें 6,200 से ज्यादा यूनिट्स चल रही हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में इन जोन से कुल 172.27 अरब डॉलर (करीब 16,000 अरब रुपये) का निर्यात हुआ है। ऐसे में, जब वैश्विक व्यापार तेजी से बदल रहा है, तब नीति में ये बदलाव और भी जरूरी हो जाते हैं।