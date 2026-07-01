सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में शेयर बेचकर कमाए करीब 180 अरब रुपये

6 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बेचे शेयर

अप्रैल से जून के दौरान सरकार ने 6 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में अपने शेयर बेचे, जिससे उसे पिछले कई सालों में इस तरह की बिक्री से हुई सबसे बड़ी कमाई हुई।

इन सौदों का कुल सेकेंडरी शेयर लेन-देन में करीब 20 फीसदी योगदान रहा। यह उस बाजार के लिए काफी अहम था, जहां हाल के समय में ज्यादा गतिविधियां नहीं दिख रही थीं।

यह कदम सरकार की उस नीति के भी अनुरूप है, जिसके तहत वह विनिवेश के जरिए तेल आयात और सब्सिडी जैसे बढ़ते खर्चों को संभालने की कोशिश कर रही है।