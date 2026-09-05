भारतीय परिवारों का खर्चा 169 लाख करोड़ रुपये पार, बदल रहे अपनी आदतें

शराब, तंबाकू और नशीले पदार्थों पर होने वाले खर्च में 22.4 फीसदी की बड़ी बढ़ोतरी देखी गई। दूसरी तरफ, पर्सनल केयर और दूसरी चीजों पर खर्च 19 फीसदी बढ़ गया है।

यहां तक कि खाने जैसी जरूरी चीजों पर भी 4 फीसदी ज्यादा खर्च हुआ। मीठे पकवान, रेडी-टू-ईट खाना और प्रोटीन से भरपूर चीजों ने इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की है।

इसका मतलब है कि लोग अपनी पसंद पर खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी रोजमर्रा की जरूरतों का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं।