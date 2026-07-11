ED ने की अनिल अंबानी समूह की 1,021 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

15,548 करोड़ रुपये शेल कंपनियों में भेजे

ED के अनुसार, इन कंपनियों ने लगभग 15,548 करोड़ रुपये जुटाए थे, जिन्हें समूह से जुड़ी शेल कंपनियों के माध्यम से आगे भेज दिया गया। अभी तक ED ने 20,367 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है, 4 आरोप-पत्र (चार्जशीट) दाखिल किए हैं और 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है।

यह जांच अभी भी जारी है, जिसमें विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन की भी जांच शामिल है। इसी वजह से यह मामला किसी बड़े भारतीय व्यापार समूह से जुड़े अब तक के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक माना जा रहा है।