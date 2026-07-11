ED ने की अनिल अंबानी समूह की 1,021 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़ी 1,021 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है। इस कार्रवाई में रिलायंस पावर के शेयर, सासन पावर और रिलायंस पावर से मिलने वाले ऋणों की वसूली भी शामिल है।
ED की यह कार्रवाई रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का एक अहम हिस्सा है।
15,548 करोड़ रुपये शेल कंपनियों में भेजे
ED के अनुसार, इन कंपनियों ने लगभग 15,548 करोड़ रुपये जुटाए थे, जिन्हें समूह से जुड़ी शेल कंपनियों के माध्यम से आगे भेज दिया गया। अभी तक ED ने 20,367 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है, 4 आरोप-पत्र (चार्जशीट) दाखिल किए हैं और 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
यह जांच अभी भी जारी है, जिसमें विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन की भी जांच शामिल है। इसी वजह से यह मामला किसी बड़े भारतीय व्यापार समूह से जुड़े अब तक के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक माना जा रहा है।