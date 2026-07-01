8वें वेतन आयोग से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग, जानिए क्या होगा इसका असर

कितना बढ़ सकता है कर्मचारियों का वेतन?

विभिन्न कर्मचारी यूनियनें फिटमेंट फैक्टर को 2 से लेकर 5 गुना तक बढ़ाने की मांग कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि अगर, कोई कर्मचारी अभी लेवल-1 पर है और 18,000 रुपये का मूल वेतन पा रहा है तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ने पर उसका वेतन 36,000 रुपये (2 गुना), 45,000 रुपये (2.5 गुना) या फिर 54,000 रुपये (3 गुना) तक पहुंच सकता है।

इसी तरह, ऊंचे लेवल पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। लेवल-4 पर काम कर रहे कर्मचारी का मूल वेतन 25,500 रुपये से बढ़कर 76,500 रुपये तक हो सकता है, वहीं लेवल-13 जैसे वरिष्ठ पदों पर तैनात अधिकारियों का मूल वेतन भी दोगुना या तिगुना होने की संभावना है।

हालांकि, फिटमेंट फैक्टर को लेकर अंतिम फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार की आर्थिक स्थिति क्या है और 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिशें करता है।