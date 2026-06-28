8वें वेतन आयोग की अगले महीने इन तारीखों को होंगी अहम बैठकें

बैठकों के लिए रजिस्ट्रेशन हुए बंद

भुवनेश्वर में 6-7 जुलाई और कोलकाता में 9-10 जुलाई को होने वाली इन बैठकों के लिए रजिस्ट्रेशन पहले ही बंद हो चुके हैं। इससे पहले, आयोग की टीम ने दूसरे राज्यों में भी जाकर लोगों से बातचीत की थी, ताकि वेतन और पेंशन पर उनकी राय जान सके।

हितधारकों को अपने सुझाव भेजने के लिए 15 जून तक का समय दिया गया था। हालांकि, जो लोग ऑनलाइन डाटा भेज रहे थे, उनके लिए यह समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई थी।

आयोग ने जानकारी दी है कि आगे भी ऐसी चर्चाएं होंगी, ताकि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सभी की बात सुनी जा सके।