सुझाव लेने के लिए 8वां वेतन आयोग चेन्नई-पुडुचेरी में करेगा अहम बैठकें

8वां केंद्रीय वेतन आयोग चेन्नई (7-8 सितंबर) और पुडुचेरी (9 सितंबर) में परामर्श बैठकें आयोजित कर रहा है। यह केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की विस्तृत समीक्षा का एक अहम हिस्सा है।

अगर, कोई संगठन अपनी बात रखना चाहता है तो उसे 18 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करके अपॉइंटमेंट लेनी होगी। इस आवेदन में जमा किए गए ज्ञापन का मेमो ID बताना जरूरी होगा।