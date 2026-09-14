यूरोप में महंगाई रोकने के लिए ECB की ब्याज दर बढ़ाने की योजना

यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ECB) ब्याज दरें और बढ़ाने पर विचार कर रहा है क्योंकि ईरान में जारी संघर्ष के चलते ईंधन की कीमतों में तेजी आ रही है।

ECB के नीति निर्धारक और लातविया के केंद्रीय बैंक के गवर्नर मार्टिंस काजॉक्स ने बताया कि वे ब्याज दरों को धीरे-धीरे बढ़ाना चाहते हैं।

उनका मकसद यह है कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का असर बाकी चीजों, जैसे कि लोगों के वेतन और खरीदारी पर न पड़े। हाल ही में मुख्य ब्याज दर बढ़कर 2.5 फीसदी हो गई है और जल्द ही इसमें एक और बढ़ोतरी हो सकती है।