यूरोप में महंगाई रोकने के लिए ECB की ब्याज दर बढ़ाने की योजना

यूरोप में महंगाई रोकने के लिए ECB की ब्याज दर बढ़ाने की योजना
यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ECB) ब्याज दरें और बढ़ाने पर विचार कर रहा है क्योंकि ईरान में जारी संघर्ष के चलते ईंधन की कीमतों में तेजी आ रही है।
ECB के नीति निर्धारक और लातविया के केंद्रीय बैंक के गवर्नर मार्टिंस काजॉक्स ने बताया कि वे ब्याज दरों को धीरे-धीरे बढ़ाना चाहते हैं।
उनका मकसद यह है कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का असर बाकी चीजों, जैसे कि लोगों के वेतन और खरीदारी पर न पड़े। हाल ही में मुख्य ब्याज दर बढ़कर 2.5 फीसदी हो गई है और जल्द ही इसमें एक और बढ़ोतरी हो सकती है।
चौथी तिमाही में महंगाई 3.6 फीसदी रहने का अनुमान
यूरोजोन में महंगाई इस साल अगस्त में 3.3 फीसदी पर पहुंच गई थी और इस साल की आखिरी तिमाही में इसके औसतन 3.6 फीसदी रहने का अनुमान है।
काजॉक्स ने बताया कि यूरोजोन की अर्थव्यवस्था ठीक-ठाक बनी हुई है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतें लोगों के रहन-सहन के खर्च और वेतन को बढ़ा सकती हैं।
वेतन की बढ़ोतरी भले ही थोड़ी धीमी हुई हो, लेकिन महंगाई बनी रहती है तो ECB ब्याज दरें और बढ़ा सकता है। इसका लक्ष्य है कि आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाए बिना कीमतों को स्थिर रखा जाए।