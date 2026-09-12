BRICS समिट में MSME के लिए निर्यात बढ़ाने पर हुई चर्चा

ब्रिक्स (BRICS) देश अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पैर जमाने में मदद करने के लिए कदम उठा रहे हैं। ब्रिक्स की नई दिल्ली घोषणा में इस बात पर जोर दिया गया है कि इन छोटे-बड़े व्यवसायों के लिए सस्ती दरों पर लोन और कामकाज के लिए जरूरी पूंजी जुटाना बड़ी समस्या होती है। ब्रिक्स ने निर्यात पर जोर देने वाले MSME के लिए कर्ज के मूल्यांकन के नए दिशा-निर्देशों का स्वागत किया है। इनका लक्ष्य है कि जानकारी की कमी को दूर करने के लिए अलग-अलग डाटा स्रोतों का इस्तेमाल किया जाए और इस तरह उन्हें औपचारिक वित्तीय सहायता आसानी से मिल सके।