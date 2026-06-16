जापान में 1995 के बाद पहली बार बढ़ेगी इतनी ब्याज दर  

आगे भी बढ़ सकती है ब्याज दर

जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है। थोक महंगाई 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और कमजोर येन की वजह से आयात भी महंगा हो गया है।

हालांकि, सरकारी सब्सिडी के कारण रोजमर्रा की चीजों के दाम कुछ हद तक कम बने हुए हैं, फिर भी महंगाई का कुल दबाव बढ़ रहा है।

विश्लेषकों का मानना है कि अगर, यही स्थिति बनी रही तो इस साल के आखिर तक ब्याज दर में एक और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि, दुनियाभर में बनी अनिश्चितता को देखते हुए बैंक ऑफ जापान अभी थोड़ा लचीला रवैया अपना रहा है।