सैमसंग के शेयरों में बढ़त ने दक्षिण कोरिया बाजार को दिया सहारा

विदेशी निवेशकों ने इस वापसी में बड़ी भूमिका निभाई और 18.18 करोड़ डॉलर (करीब 1,700 करोड़ रुपये) के शेयर खरीदे।

विश्लेषकों ने बताया कि बाजार 'ओवर-सोल्ड' हो चुका था और अपने रिकॉर्ड निचले मूल्यांकन पर था, जिस वजह से विदेशी निवेशकों ने जमकर खरीदारी की।

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की उम्मीदों और अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर बने सकारात्मक माहौल ने भी बाजार को सहारा दिया।

इस दौरान, दक्षिण कोरिया की करेंसी वॉन, डॉलर के मुकाबले थोड़ी फिसली और कुछ बॉन्ड यील्ड में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई।