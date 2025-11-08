टेस्ला के शेयरधारकों ने xAI में निवेश के खिलाफ मतदान किया है (तस्वीर: एक्स/@StockSavvyShay)

टेस्ला के शेयरधारकों ने xAI में निवेश किया अस्वीकार, एलन मस्क को लगा झटका

क्या है खबर?

टेस्ला के शेयरधारकों ने एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप xAI में निवेश करने के बोर्ड के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। इस गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव के पक्ष में 1.06 अरब से ज्यादा और विपक्ष में 91.63 करोड़ से ज्यादा वोट मिले, जबकि 47.3 करोड़ से ज्यादा शेयरधारकों ने मतदान में भाग नहीं लिया। इलेक्ट्रक वाहन निर्माता के नियमों के अनुसार, मतदान में भाग न लेने को विपक्ष में वोट माना जाता है। इसलिए, यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ।