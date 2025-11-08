टेस्ला के शेयरधारकों ने xAI में निवेश किया अस्वीकार, एलन मस्क को लगा झटका
क्या है खबर?
टेस्ला के शेयरधारकों ने एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप xAI में निवेश करने के बोर्ड के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। इस गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव के पक्ष में 1.06 अरब से ज्यादा और विपक्ष में 91.63 करोड़ से ज्यादा वोट मिले, जबकि 47.3 करोड़ से ज्यादा शेयरधारकों ने मतदान में भाग नहीं लिया। इलेक्ट्रक वाहन निर्माता के नियमों के अनुसार, मतदान में भाग न लेने को विपक्ष में वोट माना जाता है। इसलिए, यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ।
रणनीति
भारी वोट मिलने से बोर्ड उत्साहित
टेस्ला के बोर्ड ने कहा है कि वह भविष्य की कार्रवाइयों पर निर्णय लेते समय प्रस्ताव के लिए मिले मजबूत समर्थन को ध्यान में रखेगा। यह तब हुआ जब जनरल काउंसल ब्रैंडन एहरहार्ट ने टेस्ला की बैठक में कहा कि वे शेयरधारकों के समर्थन के आधार पर अपने अगले कदमों पर विचार करेंगे। टेस्ला की मौजूदा साझेदारियों और तकनीकी फोकस को देखते हुए वोट के नतीजे को टेस्ला की द्वारा एक रणनीतिक विचार के रूप में देखा जा सकता है।
साझेदारी
दोनों कंपनियों के बीच पहले से है साझेदारी
xAI और टेस्ला के बीच पहले से ही एक व्यावसायिक साझेदारी है। इस AI स्टार्टअप ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता से लगभग 20 करोड़ डॉलर (1,760 करोड़ रुपये) मूल्य की मेगापैक बैटरियां खरीदी हैं। दूसरी तरफ xAI के AI चैटबॉट ग्रोक को टेस्ला कारों में इस्तेमाल किया गया है। इससे पता चलता है कि प्रस्तावित निवेश भले ही सफल न हुआ हो, लेकिन तकनीक और संसाधनों के मामले में इन दोनों कंपनियों के बीच अभी भी मजबूत संबंध हैं।