मोटापे के इलाज की दवाओं पर टेलीहेल्थ कंपनियों का पहरा बिज़नेस Jun 14, 2026

मोटापा कम करने की लोकप्रिय दवाओं के मामले में अब टेलीहेल्थ कंपनियां एक तरह से पहरेदार का काम कर रही हैं। इससे मरीजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कैलिफोर्निया में एक पावर प्लांट में काम करने वाले डेविड डेविस को जेपबाउंड दवा लिखी गई थी, लेकिन उनकी कंपनी की बेनिफिट्स टीम ने उनसे विडा हेल्थ से नई पर्ची लाने को कहा।

सारे टेस्ट और सलाह-मशविरे के बाद भी विडा हेल्थ ने डेविड को पहले कुछ जेनेरिक दवाएं आजमाने के लिए मजबूर किया। हैरानी की बात यह थी कि ये दवाएं उनके मोटापे की समस्या से जुड़ी भी नहीं थीं।