ट्रंप-जिनपिंग के रात्रिभोज में शिरकत करेंगे दिग्गज टेक कंपनियों के प्रमुख
माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सत्य नडेला, ऐपल के कार्यकारी अध्यक्ष टिम कुक, एनवीडिया के CEO जेंसेन हुआंग, OpenAI के प्रमुख सैम ऑल्टमैन और क्वालकॉम के प्रमुख क्रिस्टियानो अमोन 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक राजकीय रात्रिभोज में शामिल होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच यह एक बेहद खास मुलाकात होगी।
अमोडेई की धीमी AI गति की अपील को झटका
यह रात्रिभोज ऐसे समय में हो रहा है, जब AI की रफ्तार को आगे बढ़ाने या धीमा करने पर दुनियाभर में बहस तेज हो गई है।
हाल ही में एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोडेई ने साइबर हमलों जैसे खतरों को देखते हुए AI की गति को धीमा करने की अपील की थी।
हालांकि, ट्रंप प्रशासन इस बात से सहमत नहीं है क्योंकि उसे डर है कि कहीं वे चीन से तकनीकी दौड़ में पीछे न रह जाएं।
दूसरी तरफ, चीन ने भी अमोडेई की इन बातों की आलोचना करते हुए उन्हें 'डर फैलाने वाला' बताया है। एक मेज पर इन सभी दिग्गजों के मौजूद होने से उम्मीद है कि वैश्विक तकनीक के भविष्य पर कुछ अहम चर्चाएं होंगी।