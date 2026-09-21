ट्रंप-जिनपिंग के रात्रिभोज में शिरकत करेंगे दिग्गज टेक कंपनियों के प्रमुख

यह रात्रिभोज ऐसे समय में हो रहा है, जब AI की रफ्तार को आगे बढ़ाने या धीमा करने पर दुनियाभर में बहस तेज हो गई है।

हाल ही में एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोडेई ने साइबर हमलों जैसे खतरों को देखते हुए AI की गति को धीमा करने की अपील की थी।

हालांकि, ट्रंप प्रशासन इस बात से सहमत नहीं है क्योंकि उसे डर है कि कहीं वे चीन से तकनीकी दौड़ में पीछे न रह जाएं।

दूसरी तरफ, चीन ने भी अमोडेई की इन बातों की आलोचना करते हुए उन्हें 'डर फैलाने वाला' बताया है। एक मेज पर इन सभी दिग्गजों के मौजूद होने से उम्मीद है कि वैश्विक तकनीक के भविष्य पर कुछ अहम चर्चाएं होंगी।