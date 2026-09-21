टेलीकॉम ट्रिब्यूनल ने पलटा AERA का टैरिफ आदेश, DIAL के हक में सुनाया फैसला

AERA को अब डायल की वास्तविक कर्ज लागत (10.55 फीसदी) को स्वीकार करना होगा। पहले उसने जो अपना कम अनुमान लगाया था, अब वह मान्य नहीं होगा।

भविष्य में राजस्व में होने वाले बदलावों को भी किसी तय न्यूनतम राशि के बजाय असल आय के आधार पर ही तय किया जाएगा।

इसके साथ ही डायल द्वारा किया गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) खर्च भी परिचालन लागत में गिना जाएगा।

डायल के सभी कानूनी खर्चों को भी पूरी तरह से मान्यता मिलेगी। TDSAT ने AERA को निर्देश दिया है कि वह अपने इस फैसले को 3 महीने के भीतर लागू करे।