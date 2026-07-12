TCS की ग्राहकों को AI की सुविधा देने के लिए 8,900 इंजीनियर्स नियुक्ति करने की योजना

अधिग्रहण और कर्मचारी ट्रेनिंग पर जोर

कृतिवासन का मानना है कि ग्राहकों के साथ TCS के मजबूत संबंध उसे AI समाधानों को लागू करने में दूसरों से बेहतर बनाते हैं।

कंपनी अब सिर्फ अपने दम पर आगे बढ़ने के बजाय AI, डाटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में दूसरी फर्मों का अधिग्रहण करने पर भी विचार कर रही है।

हालांकि, हाल ही में इस तकनीक से होने वाले राजस्व में कमी आई है, फिर भी TCS हर साल एक अरब डॉलर (करीब 90 अरब रुपये) का निवेश कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और अपनी टीमों के लिए AI को और सुलभ बनाने में कर रही है। मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) समीर सेक्सारिया बताते हैं कि भविष्य में सफल होने के लिए इस तकनीक में खास हुनर वाले लोगों को काम पर रखना बेहद जरूरी है।