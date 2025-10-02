TCS छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों को देगी 2 साल का सेवरेंस पैकेज
क्या है खबर?
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) छंटनी से प्रभावित कुछ कर्मचारियों को 2 साल तक के सेवरेंस पैकेज की पेशकश कर रही है। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और बदलती ग्राहक मांगो के बीच अपने कर्मचारियों की भूमिकाओं का पुनर्गठन कर रही है। लंबे समय से काम कर रहे और जिनकी भूमिकाएं अब कंपनी के लिए जरूरी नहीं हैं, उन्हें इस छंटनी का सामना करना पड़ सकता है। TCS ने कहा कि केवल सीमित संख्या में कर्मचारी प्रभावित होंगे।
प्रभाव
कौन कर्मचारी होंगे प्रभावित?
TCS की छंटनी उन कर्मचारियों को प्रभावित करेगी, जिनका टैलेंट पुराना हो गया हैं या जो ग्राहकों की बदलती मांगो के अनुसार खुद को अपस्किल नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा, जिनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है या वे 8 महीने से बेंच पर हैं, उन्हें भी नोटिस पीरियड वेतन के साथ सरल पैकेज मिलेगा। कंपनी ने कहा कि यह कदम कर्मचारियों की व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया गया है।
पैकेज
सेवरेंस पैकेज का विवरण
3 महीने का नोटिस पीरियड वेतन देने के बाद, कर्मचारियों को उनके अनुभव और कार्यकाल के अनुसार 6 महीने से 2 साल तक का सेवरेंस पैकेज मिलेगा। 10-15 साल अनुभव वाले कर्मचारी लगभग 1.5 साल का पैकेज पा सकते हैं। इसके साथ ही टेक दिग्गज कंपनी जूनियर कर्मचारियों के लिए कंपनी आउटप्लेसमेंट सेवाओं और एजेंसी शुल्क का खर्च भी उठाएगी, ताकि वे अपने करियर में बदलाव करने में मदद पा सकें।
अन्य
अतिरिक्त लाभ और विकल्प
छंटनी के दौरान कर्मचारियों को बीमा और सभी सेवानिवृत्ति लाभ भी मिलेंगे। इसके अलावा, उन्हें 6 महीने से 2 साल तक का अतिरिक्त सेवरेंस पैकेज लेने का विकल्प मिलेगा, साथ ही कैरियर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। TCS ने कहा कि यह पहल कंपनी के मूल्यों के अनुरूप है और प्रभावित कर्मचारियों की देखभाल और सहायता पर ध्यान दिया जाएगा। कंपनी का उद्देश्य पुनर्गठन के बीच कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।