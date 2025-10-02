भारत के सबसे युवा अरबपति अरविंद श्रीनिवास की कितनी है संपत्ति?

श्रीनिवास का जन्म 7 जून, 1994 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ। बचपन से ही उन्हें विज्ञान, गणित और समस्या समाधान में गहरी रुचि थी। उन्होंने IIT-मद्रास से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में दोहरी डिग्री प्राप्त की और रीइन्फोर्समेंट लर्निंग पर उन्नत पाठ्यक्रम भी पढ़ाए। इसके बाद उन्होंने यूसी बर्कले से कंप्यूटर साइंस में PhD किया, जिसमें इमेज जेनरेशन, AI और ट्रांसफॉर्मर आधारित विजन मॉडल पर भी व्यापक शोध किया।

निवेश

पेरप्लेक्सिटी और भारत में निवेश

अगस्त, 2022 में श्रीनिवास ने परप्लेक्सिटी AI की सह-स्थापना की, जिसका उद्देश्य तेज, सटीक और विश्वसनीय चैट-आधारित सर्च इंजन बनाना था। कंपनी को जेफ बेजोस और अन्य बड़े निवेशकों का समर्थन मिला। भारत परप्लेक्सिटी का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता यूजर आधार बनता जा रहा है। श्रीनिवास ने भारत में AI स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए निवेश कोष स्थापित किया और इलेवनलैब्स व सुनो जैसी नवीन परियोजनाओं में एंजेल निवेश जारी रखा।