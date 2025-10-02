LOADING...
भारत के सबसे युवा अरबपति अरविंद श्रीनिवास की कितनी है संपत्ति?

लेखन बिश्वजीत कुमार
Oct 02, 2025
02:38 pm
क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी परप्लेक्सिटी AI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और सह-संस्थापक अरविंद श्रीनिवास अब भारत के सबसे युवा, प्रमुख और प्रभावशाली अरबपति बन गए हैं। M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, श्रीनिवास की कुल संपत्ति 21,190 करोड़ रुपये है। यह बड़ी, महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक उपलब्धि पारंपरिक उद्योग या विरासत से नहीं, बल्कि वैश्विक दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले AI मॉडल के निर्माण से आई है।

परिचय

कौन हैं अरविंद श्रीनिवास?

श्रीनिवास का जन्म 7 जून, 1994 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ। बचपन से ही उन्हें विज्ञान, गणित और समस्या समाधान में गहरी रुचि थी। उन्होंने IIT-मद्रास से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में दोहरी डिग्री प्राप्त की और रीइन्फोर्समेंट लर्निंग पर उन्नत पाठ्यक्रम भी पढ़ाए। इसके बाद उन्होंने यूसी बर्कले से कंप्यूटर साइंस में PhD किया, जिसमें इमेज जेनरेशन, AI और ट्रांसफॉर्मर आधारित विजन मॉडल पर भी व्यापक शोध किया।

निवेश

पेरप्लेक्सिटी और भारत में निवेश

अगस्त, 2022 में श्रीनिवास ने परप्लेक्सिटी AI की सह-स्थापना की, जिसका उद्देश्य तेज, सटीक और विश्वसनीय चैट-आधारित सर्च इंजन बनाना था। कंपनी को जेफ बेजोस और अन्य बड़े निवेशकों का समर्थन मिला। भारत परप्लेक्सिटी का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता यूजर आधार बनता जा रहा है। श्रीनिवास ने भारत में AI स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए निवेश कोष स्थापित किया और इलेवनलैब्स व सुनो जैसी नवीन परियोजनाओं में एंजेल निवेश जारी रखा।