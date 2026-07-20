AI के बढ़ते बिल के कारण दिग्गज IT कंपनियों ने बदली रणनीति

HCL टेक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सी विजयकुमार ने माना कि टोकन की लागत पहले इतनी कम होती थी कि उस पर ध्यान भी नहीं जाता था, लेकिन अब यह एक चिंता का विषय बन गई है।

इसके जवाब में, कंपनी ने टियर-आधारित AI समाधान पेश किए। नतीजा यह हुआ कि पिछली तिमाही में एडवांस्ड AI से उन्हें 17.10 करोड डॉलर (करीब 1,600 करोड़ रुपये) का राजस्व मिला, जो 10.3 फीसदी की बढोतरी दर्शाता है।

TCS के CEO के कृतिवासन ने भी इस बात पर जोर दिया कि वे काम की जटिलता के अनुसार अलग-अलग मॉडल का उपयोग कर रहे हैं।

विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम न केवल पैसे बचाएगा, बल्कि SLM ट्रेनिंग जैसी नई सेवाएं शुरू करने का अवसर भी पैदा करेगा।

इन रणनीतिक बदलावों के बावजूद कंपनियों पर आर्थिक दबाव अभी भी कायम है। पिछली तिमाही में TCS का राजस्व स्थिर रहा, वहीं HCL टेक और विप्रो की कमाई में गिरावट दर्ज की गई।

इस साल उनके शेयरों की कीमतों में 26 से 33 फीसदी तक की भारी गिरावट आई है। इसकी मुख्य वजह यह है कि निवेशक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि AI तकनीक IT सेवाओं के भविष्य को किस तरह प्रभावित करेगी।