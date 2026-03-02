मध्य पूर्व में एयरस्पेस बंद होने से TCS, HCL टेक और इंफोसिस के कई कर्मचारी फंसे

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण कई देशों ने एयरस्पेस पर पाबंदियां लगा दी हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में शामिल होने जा रहे इंफोसिस और HCL टेक के कुछ कर्मचारी भी इसी वजह से प्रभावित हुए। वे बार्सिलोना जाते समय क्षेत्रीय ट्रांजिट हब से गुजर रहे थे, तभी फ्लाइट रद्द और देरी की स्थिति बनी। रिपोर्ट के मुताबिक, सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं और उनके लिए वैकल्पिक यात्रा इंतजाम किए जा रहे हैं।

बाधा ईरान विवाद से बढ़ी उड़ानों में बाधा ईरान से जुड़े विवाद के तेज होने के बाद कई एयरलाइंस ने सेवाएं रोक दी हैं। इससे मिडिल ईस्ट के बड़े ट्रांजिट हब पर बड़ी संख्या में यात्री फंस गए और शेड्यूल बुरी तरह प्रभावित हुआ। IT कंपनियों के अधिकारी भी इन्हीं हब से होकर यूरोप जा रहे थे, जिससे उनकी यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ा है। कंपनियों की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

कदम TCS ने उठाए एहतियाती और सख्त कदम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने एहतियात के तौर पर मिडिल ईस्ट से जुड़ी सभी बिजनेस यात्राएं फिलहाल रोक दी हैं और अगली सूचना तक सस्पेंड कर दिया है। कंपनी ने कर्मचारियों को अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। एक आंतरिक एडवाइजरी में कहा गया है कि प्रभावित कर्मचारियों से सीधे संपर्क किया जा रहा है। अन्य कंपनियां भी अपने स्टाफ की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही हैं।

