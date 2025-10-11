TCS ने कर दी करीब 20,000 कर्मचारियों की छंटनी, आय रिपोर्ट में हुई पुष्टि

TCS ने करीब 20,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है

क्या है खबर?

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने अब तक की सबसे बड़ी छंटनी की है। उसने 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में कर्मचारियों की संख्या में करीब 20,000 की कटौती की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तनावपूर्ण अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों के दोहरे दबाव ने देश के 280 अरब डॉलर (करीब 24,790 अरब रुपये) के प्रौद्योगिकी उद्योग को हिलाकर रख दिया है। कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 2 साल से ज्यादा समय में पहली बार 6 लाख से नीचे आ गई है।