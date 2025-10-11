TCS ने कर दी करीब 20,000 कर्मचारियों की छंटनी, आय रिपोर्ट में हुई पुष्टि
क्या है खबर?
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने अब तक की सबसे बड़ी छंटनी की है। उसने 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में कर्मचारियों की संख्या में करीब 20,000 की कटौती की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तनावपूर्ण अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों के दोहरे दबाव ने देश के 280 अरब डॉलर (करीब 24,790 अरब रुपये) के प्रौद्योगिकी उद्योग को हिलाकर रख दिया है। कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 2 साल से ज्यादा समय में पहली बार 6 लाख से नीचे आ गई है।
रिपोर्ट
कंपनी की आय रिपोर्ट में हुआ खुलासा
कंपनी की नवीनतम आय रिपोर्ट के अनुसार, 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में TCS ने अपने कर्मचारियों की संख्या में 19,755 की कमी की। इस आंकड़े में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और छंटनी दोनों शामिल हैं, जो पिछली तिमाही की तुलना में 3.2 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। कंपनी में अब 6 लाख से कम कर्मचारी कार्यरत हैं, जो 2022 के बाद पहली बार है। इसने सेवानिवृत्ति से संबंधित लागतों को पूरा करने के लिए 11.35 अरब रुपये अलग रखे हैं।
कारण
इस कारण नौकरियों में की गई कटौती
यह बदलाव बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा शुल्क बढ़ाकर 1 लाख डॉलर (88.7 लाख रुपये) कर दिया है। साथ ही उच्च टैरिफ लगाने से भारत की प्रमुख IT कंपनियों के लिए भविष्य को धुंधला कर दिया है। इसका TCS पर प्रत्यक्ष शुल्क प्रभाव सीमित हो सकता है, लेकिन नीतिगत अनिश्चितता और इसके कारोबार का बड़ा हिस्सा अमेरिकी ग्राहकों द्वारा IT खर्च में कमी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।