टाटा संस का विवाद सुलझाने के लिए टाटा ट्रस्ट्स ने मांगी अभिषेक मनु सिंघवी से मदद

दिवंगत रतन टाटा से करीबी संबंध रखने वाले सिंघवी शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सामने आए हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों का सही से पालन हो।

उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक ऐसे ही मामले में टाटा ट्रस्ट्स के अधिकार का समर्थन किया था। सिंघवी ने चेताया कि शेयरधारकों की अनदेखी करने से कंपनियों के कामकाज पर बुरा असर पड़ सकता है। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, ऐसे में लगता है कि यह मामला अदालत तक पहुंच सकता है।