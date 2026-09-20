टाटा संस का विवाद सुलझाने के लिए टाटा ट्रस्ट्स ने मांगी अभिषेक मनु सिंघवी से मदद
टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा संस के साथ एक बड़े विवाद को सुलझाने के लिए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से मदद मांगी है।
विवाद इस बात पर है कि कंपनी के फैसले लेने का अधिकार किसके पास है? एन चंद्रशेखरन को 17 सितंबर को टाटा संस का अध्यक्ष दोबारा नियुक्त किया गया था। कंपनी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स का कहना है कि यह नियुक्ति वैध नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट का दिया हवाला
दिवंगत रतन टाटा से करीबी संबंध रखने वाले सिंघवी शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सामने आए हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों का सही से पालन हो।
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक ऐसे ही मामले में टाटा ट्रस्ट्स के अधिकार का समर्थन किया था। सिंघवी ने चेताया कि शेयरधारकों की अनदेखी करने से कंपनियों के कामकाज पर बुरा असर पड़ सकता है। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, ऐसे में लगता है कि यह मामला अदालत तक पहुंच सकता है।