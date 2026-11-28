टाटा स्टील 32,266 करोड़ रुपये के एक बड़े सौदे की तैयारी में है। कंपनी APL अपोलो के प्रवर्तकों से 26.38 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी और आम शेयरधारकों के लिए 26 प्रतिशत का खुला प्रस्ताव भी लाएगी।

सार्वजनिक बयान की नई समय सीमा के बावजूद टाटा स्टील को 8 दिसंबर तक SEBI के पास जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।

इस बीच नियामक के अध्यक्ष ने साफ किया है कि वे छोटे शेयरधारकों की सुरक्षा पर नजर बनाए हुए हैं, खासकर तब जब कुछ निवेशकों को इतने बड़े सौदे में संभावित जोखिमों की चिंता सता रही है।