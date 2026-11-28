SEBI ने टाटा स्टील को APL अपोलो की सार्वजनिक घोषणा के लिए बढ़ाई समय-सीमा
टाटा स्टील को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से अपनी सार्वजनिक घोषणा जारी करने के लिए एक सप्ताह की और मोहलत मिल गई है। यह घोषणा APL अपोलो ट्यूब्स में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने से जुड़ी है।
पहले इसे एक दिसंबर तक देना था, लेकिन अब आखिरी तारीख 8 दिसंबर कर दी गई है। समय बढ़ाने की कंपनी की गुजारिश के बाद SEBI ने 27 नवंबर को अपनी हरी झंडी दे दी।
32,266 करोड़ रुपये का होगा साैदा
टाटा स्टील 32,266 करोड़ रुपये के एक बड़े सौदे की तैयारी में है। कंपनी APL अपोलो के प्रवर्तकों से 26.38 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी और आम शेयरधारकों के लिए 26 प्रतिशत का खुला प्रस्ताव भी लाएगी।
सार्वजनिक बयान की नई समय सीमा के बावजूद टाटा स्टील को 8 दिसंबर तक SEBI के पास जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
इस बीच नियामक के अध्यक्ष ने साफ किया है कि वे छोटे शेयरधारकों की सुरक्षा पर नजर बनाए हुए हैं, खासकर तब जब कुछ निवेशकों को इतने बड़े सौदे में संभावित जोखिमों की चिंता सता रही है।