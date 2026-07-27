टाटा संस का मुनाफा 22 फीसदी बढ़ा, राजस्व में भी आया उछाल
टाटा संस ने वित्त वर्ष 2026 के कमाई आंकड़ों का खुलासा किया है। इस दौरान उसके मुनाफे में 22 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जो 31,961 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
कंपनी का राजस्व भी 9.1 फीसदी बढ़कर 42,367 करोड़ रुपये हो गया। पूरे ग्रुप का मुनाफा 52 फीसदी तक बढ़ गया है।
अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने बताया कि वित्त वर्ष 2020 के बाद से कंपनी का राजस्व और मुनाफा दोनों दोगुने से ज्यादा हो गए हैं, जिससे उनका टर्नअराउंड प्लान कामयाब होता दिख रहा है।
एयर इंडिया को 22,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा
इन सफलताओं के बावजूद टाटा की कुछ कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया को 22,238 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसकी मुख्य वजह एयरस्पेस से जुड़ी दिक्कतें और बढ़ते खर्च बताए जा रहे हैं। टाटा डिजिटल का घाटा भी बढ़ा, लेकिन कंपनी ने 46,515 करोड़ रुपये का कुल बिक्री मूल्य (GMV) हासिल किया है। अब वे अपने टाटा न्यू प्लेटफॉर्म को वित्तीय सेवाओं और पेमेंट्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं।
2047 तक देश के तकनीकी स्वतंत्रत होने की उम्मीद
चंद्रशेखरन का मानना है कि सेमीकंडक्टर, बैटरी, डिफेंस और एविएशन जैसे क्षेत्रों में निवेश करने से भारत 2047 तक तकनीकी रूप से स्वतंत्र हो पाएगा। इन क्षेत्रों को वे देश की अगली औद्योगिक क्रांति की बुनियाद मानते हैं।