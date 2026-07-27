टाटा संस का मुनाफा 22 फीसदी बढ़ा, राजस्व में भी आया उछाल

टाटा संस ने वित्त वर्ष 2026 के कमाई आंकड़ों का खुलासा किया है। इस दौरान उसके मुनाफे में 22 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जो 31,961 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

कंपनी का राजस्व भी 9.1 फीसदी बढ़कर 42,367 करोड़ रुपये हो गया। पूरे ग्रुप का मुनाफा 52 फीसदी तक बढ़ गया है।

अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने बताया कि वित्त वर्ष 2020 के बाद से कंपनी का राजस्व और मुनाफा दोनों दोगुने से ज्यादा हो गए हैं, जिससे उनका टर्नअराउंड प्लान कामयाब होता दिख रहा है।