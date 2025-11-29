टाटा संस एयर इंडिया में और निवेश कर सकती है (तस्वीर: एक्स/@ArenaJet)

एयर इंडिया में और अधिक निवेश कर सकती है टाटा संस, अध्यक्ष ने दिए संकेत

क्या है खबर?

टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस अपनी एयरलाइन सहायक कंपनी एयर इंडिया में और अधिक निवेश करने पर विचार कर सकती है। कंपनी के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने इस बात के संकेत दिए। उन्होंने टाटा की 121वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित JRD टाटा मेमोरियल ट्रस्ट के कार्यक्रम में कहा, "अगर इसकी आवश्यकता होगी, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं।" निवेश एयरलाइन को परिचालन में आ रही चुनौतियों को दूर करने में सहायक हो सकता है।