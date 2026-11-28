इस पूरे विवाद की जड़ टाटा संस में बोर्ड के फैसले लेने के तरीके से जुड़ी है। मुख्य ट्रस्ट्स (SDTT और RDTT) का तर्क है कि चंद्रशेखरन को कंपनी के नियमों के मुताबिक जरूरी सहमति वोट नहीं मिले।

वे इस बात पर भी आपत्ति जता रहे हैं कि चेयरमैन केवल एक अतिरिक्त वोट देकर बराबरी की स्थिति को खत्म कर दें।

ट्रस्ट्स चाहते हैं कि टाटा संस को चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति के फैसले पर अमल करने से रोका जाए और यह भी पक्का किया जाए कि किसी भी प्रस्ताव को बिना जरूरी सहमति वाले वोट के पास हुआ न माना जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी, 2027 को होगी।