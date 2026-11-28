टाटा संस ने कानूनी विवाद के बीच कैविएट दाखिल की
टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स के बीच अदालत में इस बात पर खींचतान चल रही है कि कंपनी के शीर्ष पदों पर किसका अधिकार होगा?
टाटा ट्रस्ट्स ने अंतरिम राहत पाने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद टाटा संस ने तुरंत बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में कैविएट दाखिल कर दिए।
इसका मतलब है कि अब कोई भी अचानक फैसला लेने से पहले उनकी बात भी सुनी जाएगी। असल सवाल यह है कि टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी के कार्यकारी प्रमुख के तौर पर एन चंद्रशेखरन को 5 साल के तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त करना कितना सही था।
बोर्ड की वोटिंग प्रक्रिया पर उठाए सवाल
इस पूरे विवाद की जड़ टाटा संस में बोर्ड के फैसले लेने के तरीके से जुड़ी है। मुख्य ट्रस्ट्स (SDTT और RDTT) का तर्क है कि चंद्रशेखरन को कंपनी के नियमों के मुताबिक जरूरी सहमति वोट नहीं मिले।
वे इस बात पर भी आपत्ति जता रहे हैं कि चेयरमैन केवल एक अतिरिक्त वोट देकर बराबरी की स्थिति को खत्म कर दें।
ट्रस्ट्स चाहते हैं कि टाटा संस को चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति के फैसले पर अमल करने से रोका जाए और यह भी पक्का किया जाए कि किसी भी प्रस्ताव को बिना जरूरी सहमति वाले वोट के पास हुआ न माना जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी, 2027 को होगी।