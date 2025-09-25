JLR पर हुए साइबर हमले की खबरों के बीच टाटा मोटर्स के शेयर में भारी गिरावट 

खतरा JLR को भारी नुकसान का खतरा रिपोर्टों के मुताबिक, इस साइबर हमले से JLR को 2 अरब पाउंड (लगभग 240 अरब रुपये) का आर्थिक नुकसान हो सकता है। JLR के पास इस साइबर हमले के खिलाफ कोई बीमा सुरक्षा नहीं है। हमले ने कंपनी के कामकाज को बुरी तरह प्रभावित किया है। उत्पादन बाधित हुआ और आर्थिक नुकसान पहले ही शुरू हो चुका है। यह नुकसान पूरे वित्तीय वर्ष 2025 के लाभ से भी ज्यादा हो सकता है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है।

असर उत्पादन रोक और कर्मचारियों पर असर CNBC TV18 की रिपोर्ट के अनुसार, साइबर हमले के कारण JLR ने 24 सितंबर तक उत्पादन रोक दिया था, जिसे बाद में 1 अक्टूबर तक बढ़ाया गया। BBC की रिपोर्ट बताती है कि कंपनी को हर हफ्ते लगभग 5 करोड़ पाउंड (करीब 600 करोड़ रुपये) का नुकसान हो रहा है। कंपनी ने अब तक आधिकारिक आंकड़े नहीं दिए हैं। 33,000 कर्मचारियों में से कई को समस्या सुलझने तक घर पर रहने का निर्देश दिया गया है।