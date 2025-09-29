LOADING...
होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / साइबर हमले का सामना करने के बाद टाटा मोटर्स JLR जल्द फिर शुरू करेगी उत्पादन
साइबर हमले का सामना करने के बाद टाटा मोटर्स JLR जल्द फिर शुरू करेगी उत्पादन
टाटा मोटर्स JLR जल्द फिर शुरू करेगी उत्पादन

साइबर हमले का सामना करने के बाद टाटा मोटर्स JLR जल्द फिर शुरू करेगी उत्पादन

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 29, 2025
04:52 pm
क्या है खबर?

टाटा मोटर्स की लग्जरी कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर (JLR) बड़े साइबर हमले का सामना करने के बाद एक बार फिर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने जा रही है। कंपनी ने बताया कि वह चरणबद्ध तरीके से अपने कारखानों में उत्पादन बहाल करेगी। ब्रिटेन में इसकी 3 बड़ी फैक्ट्री हैं, जो मिलकर रोजाना करीब 1,000 कारें बनाती हैं। इस हमले के बाद कई कर्मचारियों को घर पर रहने को कहा गया था और उत्पादन पर गंभीर असर पड़ा।

असर  

साप्ताहिक भारी नुकसान का असर  

BBC की रिपोर्ट के अनुसार, इस रुकावट से JLR को हर सप्ताह लगभग 5 करोड़ पाउंड यानी करीब 600 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। कंपनी के 33,000 कर्मचारियों में से कई काम नहीं कर पा रहे हैं। JLR ने कहा कि वह आने वाले दिनों में संचालन की नई समय-सारणी तय कर रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह घटना दिखाती है कि बड़े उद्योग लगातार बढ़ते साइबर हमलों के खतरे का सामना कर रहे हैं।

दखल

बीमा और सरकारी दखल

रिपोर्ट के अनुसार, JLR हमले से पहले साइबर बीमा का सौदा पूरा नहीं कर पाई, इसलिए उसका सीधा बीमा नहीं है। ब्रिटिश व्यापार मंत्री पीटर काइल और उद्योग मंत्री क्रिस मैकडॉनल्ड ने कंपनी का दौरा किया और उत्पादन बहाल करने के कदमों पर चर्चा की। सरकार ने कहा कि उनकी प्राथमिकता कंपनी को जल्दी चालू करना और आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखना है। इसके साथ ही, नौकरियों पर खतरा कम करने के लिए सहायता पर भी विचार हो रहा है।

चिंता 

नौकरियों और अर्थव्यवस्था पर चिंता 

रेंज रोवर और डिफेंडर बनाने वाली JLR का उत्पादन ब्रिटेन में करीब 1.04 लाख नौकरियों को सहारा देता है। यूनाइट ट्रेड यूनियन ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक शटडाउन से नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। S&P ग्लोबल सर्वे में भी ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में गिरावट दर्ज हुई है। सरकार ने कहा कि वह अर्थव्यवस्था पर असर को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी।