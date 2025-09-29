शेयर बाजार आज भी गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स 61 अंक टूटा

टॉप गेनर्स में आज सम्मान कैपिटल, L&T फाइनेंस और हिंदपेट्रो ने क्रमशः 12.44 फीसदी, 4.64 फीसदी और 4.39 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। पेट्रोनेट LNG और बंधन बैंक के शेयरों में भी क्रमशः 4.35 फीसदी और 3.97 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। डिक्सन टेक्नोलॉजी, कायन्स टेक, मझगांव डॉक, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट और एक्सिस बैंक क्रमशः 4.35 फीसदी, 3.96 फीसदी, 2.71 फीसदी, 1.93 फीसदी और 1.89 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतें आज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.15 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.44 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।