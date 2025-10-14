टाटा इंवेस्टमेंट के शेयरों में 90 फीसदी की गिरावट? जानिए इसके पीछे की सच्चाई 

टाटा इंवेस्टमेंट के शेयरों में 90 फीसदी की गिरावट देखी गई है

क्या है खबर?

टाटा समूह की टाटा इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के शेयर मंगलवार को लगभग 90 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,015 रुपये/शेयर के निचले स्तर पर पहुंच गया। यह भारी गिरावट पहली नजर में चिंता पैदा कर सकती है, लेकिन 1:10 स्टॉक स्प्लिट के बाद स्टॉक ट्रेडिंग एक्स-स्प्लिट के कारण यह पूरी तरह से दिखावटी है। कंपनी ने घोषणा की थी कि 10 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर को 1 रुपये अंकित मूल्य वाले 10 शेयरों में विभाजित किया जाएगा।