गूगल भारत में करेगी करीब 900 अरब रुपये का निवेश, इस राज्य में बनाएगी डाटा सेंटर
क्या है खबर?
टेक दिग्गज गूगल भारत में लगातार अपना निवेश बढ़ा रही है। कंपनी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डाटा सेंटर बनाने के लिए भारत में 10 अरब डॉलर (लगभग 900 अरब रुपये) का निवेश करेगी। यह गूगल का भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। यह विशाल डाटा सेंटर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बनेगा, जो राज्य को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाएगा तथा देश में AI सेवाओं के विस्तार में अहम भूमिका निभाएगा।
जगह
विशाखापत्तनम बनेगा AI का केंद्र
आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार, गूगल यहां 1 गीगावाट का आधुनिक डाटा सेंटर परिसर बनाएगी। इसमें AI ढांचा, बड़े ऊर्जा स्रोत और तेज़ फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क शामिल होंगे। गूगल क्लाउड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) थॉमस कुरियन ने बताया कि यह अमेरिका के बाहर का सबसे बड़ा AI हब होगा। यह नया डाटा सेंटर AI से जुड़ी परियोजनाओं को गति देगा और दक्षिण भारत में नई तकनीकी संभावनाओं के द्वार खोलेगा।
अन्य
डाटा बना नई ताकत का स्रोत
गूगल का यह बड़ा कदम AI क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आंध्र प्रदेश के IT मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि आज के युग में डाटा ही नया तेल है, इसलिए यह परियोजना राज्य के लिए रणनीतिक लाभ साबित होगी। इस निवेश से रोजगार भी काफी बढ़ेंगे और भारत वैश्विक तकनीकी दौड़ में गूगल जैसे दिग्गजों के साथ मजबूत स्थिति में पहुंचेगा।