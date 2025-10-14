गूगल भारत में करेगी अरबों रुपये का निवेश (तस्वीर: अनस्प्लैश)

गूगल भारत में करेगी करीब 900 अरब रुपये का निवेश, इस राज्य में बनाएगी डाटा सेंटर

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:49 am Oct 14, 202511:49 am

क्या है खबर?

टेक दिग्गज गूगल भारत में लगातार अपना निवेश बढ़ा रही है। कंपनी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डाटा सेंटर बनाने के लिए भारत में 10 अरब डॉलर (लगभग 900 अरब रुपये) का निवेश करेगी। यह गूगल का भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। यह विशाल डाटा सेंटर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बनेगा, जो राज्य को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाएगा तथा देश में AI सेवाओं के विस्तार में अहम भूमिका निभाएगा।