तमिलनाडु ने ब्रिटेन और जर्मनी के साथ किए 15,500 करोड़ रुपये के निवेश समझौते
क्या है खबर?
तमिलनाडु सरकार ने 'TN राइजिंग' निवेश अभियान के तहत ब्रिटेन और जर्मनी में विभिन्न कंपनियों के साथ 15,516 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनसे 17,613 नौकरियों के सृजन होने की उम्मीद है। ब्रिटेन के हिंदुजा समूह ने तमिलनाडु के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पारिस्थितिकी तंत्र में 7,500 करोड़ रुपये के बड़े निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इससे राज्य में 1,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
योजना
हिंदुजा समूह की क्या है योजना?
हिंदुजा समूह तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सेल और बैटरी निर्माण, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों से जुड़े व्यवसायों में 7,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। यह निवेश समूह की विभिन्न कंपनियों के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही एस्ट्राजेनेका ने 2 सालों के भीतर राज्य में अपने तीसरे रणनीतिक निवेश की भी घोषणा की है। इसमें चेन्नई में अपने ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर (GITC) का 176 करोड़ रुपये का विस्तार शामिल है।
तैयारी
निवेश को लेकर पहले से चल रही तैयारी
ये नवीनतम निवेश मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा ब्रिटेन में की गई बैठकों के दौरान की गई पूर्व घोषणाओं पर आधारित हैं। इन समझौतों के तहत 820 करोड़ रुपये के निवेश हासिल किए गए थे, जिससे वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs), निर्माण, टेक्सटाइल तकनीक और डिजाइन शिक्षा जैसे क्षेत्रों में 1,293 नौकरियां पैदा हुईं। ब्रिटेन यात्रा से पहले स्टालिन के प्रतिनिधिमंडल ने जर्मनी से 26 समझौतों के माध्यम से 7,020 करोड़ रुपये के निवेश हासिल किया था, जिनसे 15,320 नौकरियां पैदा होंगी।