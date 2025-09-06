तमिलनाडु ने ब्रिटेन और जर्मनी के साथ किए 15,500 करोड़ रुपये के निवेश समझौते 

योजना

हिंदुजा समूह की क्या है योजना?

हिंदुजा समूह तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सेल और बैटरी निर्माण, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों से जुड़े व्यवसायों में 7,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। यह निवेश समूह की विभिन्न कंपनियों के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही एस्ट्राजेनेका ने 2 सालों के भीतर राज्य में अपने तीसरे रणनीतिक निवेश की भी घोषणा की है। इसमें चेन्नई में अपने ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर (GITC) का 176 करोड़ रुपये का विस्तार शामिल है।