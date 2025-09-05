गिरीश मातृबूथम छोड़ेंगे फ्रेशवर्क्स का अध्यक्ष पद, अब यहां करेंगे काम 

अगला पद

अब कहां काम करेंगे गिरीश?

गिरीश अब अपनी ही कंपनी टुगेदर फंड पर ध्यान देंगे। यह एक वेंचर कैपिटल फंड है, जिसकी सह-स्थापना उन्होंने की थी। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मातृबूथम अब इस फंड को मजबूत बनाने और नई कंपनियों को सहयोग देने पर काम करेंगे। फ्रेशवर्क्स ने स्पष्ट किया कि उनका इस्तीफा कंपनी से किसी विवाद या मतभेद से जुड़ा नहीं है। यह फैसला पूरी तरह उनके नए लक्ष्य को ध्यान में रखकर लिया गया है।