गिरीश मातृबूथम छोड़ेंगे फ्रेशवर्क्स का अध्यक्ष पद, अब यहां करेंगे काम
क्या है खबर?
फ्रेशवर्क्स के सह-संस्थापक गिरीश मातृबूथम 1 दिसंबर 2025 से कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटने वाले हैं। कंपनी ने अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) को दी गई जानकारी में कहा कि उनका यह फैसला संचालन या नीतियों से असहमति का परिणाम नहीं है। मातृबूथम लंबे समय से कंपनी से जुड़े रहे हैं और इसके विकास में उनका बड़ा योगदान रहा है। अब वह इस भूमिका से अलग हो जाएंगे।
अगला पद
अब कहां काम करेंगे गिरीश?
गिरीश अब अपनी ही कंपनी टुगेदर फंड पर ध्यान देंगे। यह एक वेंचर कैपिटल फंड है, जिसकी सह-स्थापना उन्होंने की थी। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मातृबूथम अब इस फंड को मजबूत बनाने और नई कंपनियों को सहयोग देने पर काम करेंगे। फ्रेशवर्क्स ने स्पष्ट किया कि उनका इस्तीफा कंपनी से किसी विवाद या मतभेद से जुड़ा नहीं है। यह फैसला पूरी तरह उनके नए लक्ष्य को ध्यान में रखकर लिया गया है।
बदलाव
फ्रेशवर्क्स की उपलब्धियां और बदलाव
फ्रेशवर्क्स की स्थापना 2010 में चेन्नई में हुई थी और यह मातृबूथम के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ी। कंपनी ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया और नैस्डैक में सूचीबद्ध होने वाला पहला भारतीय स्टार्टअप बनी। पहले मातृबूथम CEO की भूमिका में थे, फिर 2024 में वह अध्यक्ष बने। अब उनके हटने के बाद, कंपनी ने रॉक्सैन ऑस्टिन को नया बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। वह 1 दिसंबर, 2025 से इस जिम्मेदारी को संभालेंगी।