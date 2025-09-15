स्विगी लॉन्च करेगी नया फूड ऐप, यूजर्स को मिलेगा 150 रुपये से कम कीमत में खाना

स्विगी जल्द 'टोइंग' नाम से नया फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च करने जा रही है। यह ऐप खास तौर पर कम बजट में खाना ऑर्डर करने वालों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी इसे सबसे पहले पुणे में शुरू करेगी, क्योंकि यहां छात्र और युवा कामकाजी लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। स्विगी आम तौर पर नए प्रयोगों के लिए बेंगलुरु को चुनती है, लेकिन इस बार उसने किफायती बाजार की वजह से पुणे को प्राथमिकता दी है।

खासियतें टोइंग ऐप की खासियतें टोइंग ऐप पर सिर्फ वही रेस्टोरेंट दिखेंगे, जो 100 से 150 रुपये की रेंज में खाना उपलब्ध कराएंगे। इसका मकसद कॉलेज छात्रों और नए नौकरीपेशा लोगों को सस्ता भोजन देना है। ऐप का लुक हरे और गुलाबी रंग में है। यह ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर उपलब्ध होगा। यह विचार स्विगी के 99 रुपये वाले स्टोर से मिलता-जुलता है, लेकिन टोइंग पर और भी विकल्प होंगे। ग्राहक यहां किफायती भोजन की बड़ी सूची से ऑर्डर कर सकेंगे।

मुकाबला अन्य ऐप से मुकाबला टोइंग की कीमत और रणनीति उसे रैपिडो के 'ओनली' ऐप के सीधा मुकाबले में लाती है। खास बात यह है कि स्विगी पहले रैपिडो में निवेशक थी, लेकिन हाल ही में उसने अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। कंपनी चाहती है कि नए प्रयोगों से प्रतिस्पर्धियों को कोई बढ़त न मिले। स्नैक और 99 रुपये वाले स्टोर की तरह टोइंग भी सस्ता खाना बेचने पर केंद्रित रहेगा, लेकिन इसका दायरा और विकल्प पहले से अलग और ज्यादा होंगे।