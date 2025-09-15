AI भारत के 2035 तक के अर्थव्यवस्था के लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सकता है

AI की मदद से भारत हासिल कर सकता है अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, नीति आयोग का दावा

क्या है खबर?

नीति आयोग और नीति फ्रंटियर टेक हब ने एक रिपोर्ट जारी कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक साधन बताया है। 'विकसित भारत के लिए AI: त्वरित आर्थिक विकास का अवसर' शीर्षक वाली यह रिपोर्ट सोमवार को दिल्ली में जारी की गई। इसमें बताया है कि AI देश की अर्थव्यवस्था को 2035 तक 8,300 अरब डॉलर (करीब 7.3 लाख अरब रुपये) तक पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकता है।