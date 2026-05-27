अमेजन को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, खारिज किया 202 करोड़ रुपये का जुर्माना 

क्या था दोनों कंपनियों के बीच विवाद?

साल 2019 में अमेजन ने फ्यूचर कूपंस में 20 करोड़ डॉलर (करीब 1,850 करोड़ रुपये) का निवेश करके 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी। इस निवेश से उसको फ्यूचर रिटेल की संपत्तियों पर अच्छा-खासा नियंत्रण हासिल हो गया था। इसमें रिलायंस जैसे अपने प्रतिद्वंद्वियों को फ्यूचर रिटेल से सामान खरीदने या बेचने से रोकने का अधिकार भी शामिल था।

हालांकि, जब साल 2020 में फ्यूचर ग्रुप ने अपना रिटेल कारोबार रिलायंस को बेचने की कोशिश की तो ई-कॉमर्स कंपनी ने इसका पुरजोर विरोध किया।

इसी मामले में CCI ने आरोप लगाया था कि उसने अपने वास्तविक इरादों को छिपाया, जिसके बाद उस पर यह जुर्माना लगाया गया था। अब दोनों पक्षों के बीच सुलह हो जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने यह जुर्माना भी खारिज कर दिया है।