सुप्रीम कोर्ट अडाणी एंटरप्राइजेज के खिलाफ सीमा शुल्क विभाग की याचिका पर सुनवाई करेगी

सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी एंटरप्राइजेज को जारी किया नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग की ओर से दायर एक याचिका पर अडाणी एंटरप्राइजेज, उसके प्रबंध निदेशक राजेश अडाणी और अन्य को नोटिस जारी किए हैं। जल्द ही न्यायालय इस मामले की सुनवाई करेगा। रिपोर्ट के अनुसार, इस याचिका में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) के फैसले को चुनौती दी गई थी। उसमें विभाग की ओर से कंपनी के खिलाफ शुरू किए गए कारण बताओ नोटिस और संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया था।