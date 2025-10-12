8 मूल्यवान कंपनियों के पूंजीकरण में 1.94 लाख करोड़ रुपये का इजाफा, TCS सबसे आगे
क्या है खबर?
देश की शीर्ष-10 सर्वाधिक मूल्यवान कंपनियों में से 8 का संयुक्त बाजार मूल्यांकन पिछले सप्ताह 1.94 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया। इनमें से सबसे ज्यादा फायदा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को हुआ है। यह बढ़ाेतरी शेयर बाजार में आशावादी रुख के अनुरूप है। पिछले सप्ताह BSE बेंचमार्क 1,293.65 अंक या 1.59 प्रतिशत बढ़ा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) केवल 2 ऐसी कंपनियां रही हैं, जिनके बाजार मूल्यांकन में गिरावट दर्ज हुई है।
बढ़त
इन कंपनियों ने की कमाई
आंकड़ों के अनुसार, TCS ने 45,678 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ 10.95 लाख करोड़ रुपये का बाजार मूल्यांकन हासिल किया। साथ ही इंफोसिस का मूल्यांकन 28,125 करोड़ बढ़कर 6.29 लाख करोड़ और HDFC बैंक का मूल्यांकन 25,135 करोड़ बढ़कर 15.07 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा भारती एयरटेल का पूंजीकरण 25,089 करोड़, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 25,035 करोड़, बजाज फाइनेंस का 21,187 करोड़ और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का 12,645 करोड़ और ICICI बैंक का 11,251 करोड़ रुपये बढ़ा है।
नुकसान
इन कंपनियों को हुआ पूंजीकरण में नुकसान
शेयर बाजार में पिछले महीने नुकसान झेलने वाली कंपनियों में सबसे ऊपर LIC रही, जिसका मूल्यांकन 4,648 करोड़ घटकर 5.67 लाख करोड़ रुपये रह गया। साथ ही हिंदुस्तान यूनिलीवर का 3,571 करोड़ गिरने के बाद 5.94 लाख करोड़ रुपये पर आ गया है। हर सप्ताह की तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी बनी रही, जिसके बाद HDFC बैंक, भारती एयरटेल, TCS, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और LIC का स्थान रहा है।