पिछले सप्ताह 8 कंपनियों के पूंजीकरण में इजाफा हुआ है

8 मूल्यवान कंपनियों के पूंजीकरण में 1.94 लाख करोड़ रुपये का इजाफा, TCS सबसे आगे

क्या है खबर?

देश की शीर्ष-10 सर्वाधिक मूल्यवान कंपनियों में से 8 का संयुक्त बाजार मूल्यांकन पिछले सप्ताह 1.94 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया। इनमें से सबसे ज्यादा फायदा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को हुआ है। यह बढ़ाेतरी शेयर बाजार में आशावादी रुख के अनुरूप है। पिछले सप्ताह BSE बेंचमार्क 1,293.65 अंक या 1.59 प्रतिशत बढ़ा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) केवल 2 ऐसी कंपनियां रही हैं, जिनके बाजार मूल्यांकन में गिरावट दर्ज हुई है।